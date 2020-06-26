2020-06-26T10:07:11+03:00
Общество

Евгений Семенов: «Ситуация с коронавирусом доказала своевременность поправок в Конституцию»

В экстремальных условиях стало понятно, что здоровье людей, сохранение страны во многом зависит от развития науки и технологий, и это должно быть закреплено в Конституции РФ
Инна БЕЛОВА
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«Поправки к Конституции прошли апробацию Covid-19 и доказали свою перспективность», - уверен руководитель нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества Евгений Семенов.

«В начале 2020 года, после того как в стране был запущен процесс конституционной трансформации и обозначен первоначальный срок голосования, отдельные эксперты сомневались в том, что принимать поправки нужно быстро. Они говорили, что в отдельных странах поправки в Конституцию обсуждаются долго и принимаются годами. По их мнению, проверка временем дает возможность более взвешенно подойти к процессу и не совершить ошибок. Сегодня становится совершенно очевидным, что это была неправильная точка зрения», - сказал он.

Эксперт заявил, что в январе-феврале, когда разворачивалась общественная дискуссия, почти никто не представлял, как радикально пандемия коронавируса изменит нашу реальность, с какими серьезными вызовами столкнется и медицина, и наука. «Но уже тогда в нашей стране принципы научно-технического развития были определены как приоритетные, им был придан особый статус, и предлагалось закрепить это положение в Основном законе», - добавил Евгений Семенов.

«Ситуация с распространением Covid-19 совершенно очевидно продемонстрировала своевременность и необходимость этих поправок. В условиях экстремальных мгновенно стало понятно, что здоровье людей, сохранение страны во многом зависит от развития науки и технологий, и это должно быть закреплено в Конституции РФ. Нам не потребовались годы для того, чтобы убедиться в этом. Сама жизнь доказала необходимость быстрого принятия этих поправок. Поправки прошли апробацию в условиях чрезвычайных и доказали свою перспективность», - завершил спикер.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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