2020-06-26T09:59:47+03:00
Общество

Юрий Ерофеев: «Поправки в Конституцию помогут воспитать здоровое поколение»

Конституция – это Основной закон страны, по которому мы живём, поэтому выразить своё мнение – долг каждого гражданина
Инна БЕЛОВА
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Депутат городской Думы Нижнего Новгорода, директор детско-юношеской спортивной школы «Сормово» Юрий Ерофеев прокомментировал необходимость принятия поправок в Конституцию, вынесенных на Общероссийское голосование 1 июля.

- Почему я буду голосовать за поправки в Конституцию? Потому что они касаются самого важного для каждого россиянина и всей нашей страны. Успех любого государства — это семья. Семейные ценности станут частью Конституции, а дети - важнейшим приоритетом государственной политики России. Это позволит государству защитить институт семьи и брака, поможет воспитать здоровое и сильное поколение. Ведь именно дети и молодёжь – основа будущего государства.

Важна и социальная часть поправок. Государство законодательно берёт на себя обязанность обеспечивать необходимый уровень социального достоинства граждан России. Это и закрепление в Конституции МРОТ на уровне не ниже прожиточного минимума, и индексация социальных пособий и пенсий, и поправка о доступности медицины, которая сегодня, во время коронавирусной эпидемии, стала одной из самых значимых для населения.

Ситуация, связанная с эпидемией коронавируса, внесла свои коррективы в сроки голосования за поправки в Конституцию. Но зато эта двухмесячная отсрочка дала людям дополнительное время на то, чтобы подробно ознакомиться со всеми поправками и понять, за что именно они придут голосовать 1 июля. А то, что прийти и проголосовать нужно, думаю, должно быть ясно всем. Ведь Конституция – это Основной закон страны, по которому мы живём, поэтому выразить своё мнение – долг каждого гражданина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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