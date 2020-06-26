В Нижнем Новгороде могут открыть примерочные в магазинах одежды

26 Июнь 2020 2020-06-26T09:20:33+03:00

Пользователи Instagram пожаловались на абсурдную ситуацию с примеркой одежды и обуви в нижегородских ТЦ

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Нижегородцы пожаловались в Instagram замгубернатора региона Давида Мелик-Гусейнова на абсурдную ситуацию с примеркой одежды в магазинах. Так, подписчица с ником t_silva67 рассказала, как проходит процесс примерки одежды в ТЦ «Фантастика» - в коридорах около туалетов толпятся покупатели, примеряя обувь. А в самих туалетах идет процесс примерки одежды. «Потные дядьки, забежав и «спрятавшись» надевают на себя рубашки и футболки. Может лучше разрешить примерку в нормальных условиях? Ведь вещи после таких примерок все равно возвращаются в магазин», - пишет подписчица.

Что-то подобное, по словам подписчиков, происходит и в ТЦ «Седьмое небо». Похожая ситуация и с той одеждой,которая приобретается через интернет. Не подошедшую по размеру вещь покупатели все равно несут на возврат. «Человечество не готово отказаться от несрочных покупок, к сожалению», - пишет пользователь с ником mineevakate.

Давид Мелик-Гусейнов на сообщения отреагировал довольно эмоционально, назвав происходящее «абсурдом». «Рассмотрим и поговорим об этом с Роспотребнадзором», — ответил замгубернатора.

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ИСТОЧНИК KP.RU