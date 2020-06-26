Общественная палата Нижегородской области направила на голосование по поправкам в Конституцию более 13 тысяч наблюдателей

26 Июнь 2020 2020-06-26T09:12:23+03:00

В период с 25 июня по 1 июля 2020 года осуществить свое избирательное право гражданам с проблемами здоровья будут помогать волонтеры

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Наблюдателей на общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации будет направлять Общественная палата Российской Федерации и Общественная палата Нижегородской области. Последняя уже сформировала корпус из 13 317 наблюдателей.

- Это беспрецедентное количество наблюдателей, если сравнивать с избирательной кампанией по выборам Президента Российской Федерации, тогда Общественная палата региона направила чуть больше 1 200 наблюдателей, - подчеркнула председатель облизбиркома Маргарита Красилевская.

В период с 25 июня по 1 июля 2020 года осуществить свое избирательное право гражданам с проблемами здоровья будут помогать волонтеры. Более 1 000 жителей по Нижегородской области изъявили желание принять участие в этом добровольческом проекте. В настоящее время на информационных точках, расположенных в общественных местах, волонтеры подробно рассказывают всем желающим о сути предлагаемых поправок в главный закон страны и особенностях предстоящего голосования, а также раздают информационные материалы.

ИСТОЧНИК KP.RU