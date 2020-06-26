2020-06-26T08:47:47+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде 26 июня ожидается сильный ветер и переменная облачность без осадков

А уже в выходные синоптики прогнозируют грозы и "температурные качели"
Елена ЛАЗАРЕВА
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Сейчас в Нижнем Новгороде 18 градусов, солнечно и без осадков. Ясное небо, по прогнозам синоптиков, сохранится примерно до полудня, а затем небо затянут облака. Осадков синоптики не обещают.

В течение дня температура воздуха поднимется до 23 градусов тепла. Ночью столбики термометров опустятся до +16 градусов.

Ветер северо-западный, 2-6 метров в секунду. После полудня порывы ветра могут достигать 13-15 метров в секунду, будьте осторожны! Атмосферное давление в течение дня упадет с 759 до 755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность – 38-65%.

В выходные, по прогнозам синоптиков, нижегородцев ожидает облачная погода, грозы и «температурные качели». В субботу температура воздуха от +16 ночью до +28 днем. В первой половине дня вероятны дождь и грозы. Синоптики также прогнозируют сильный ветер с порывами 12-18 метров в секунду. В ночь с субботы на воскресенье вероятен дождь, днем – облачная с прояснениями погода, температура воздуха 17-20 градусов. Ветер немного стихнет, но все равно вероятны порывы до 11-13 метров в секунду.

В выходные атмосферное давление упадет с 755 миллиметров рт.ст. субботним утром до 748 мм рт.ст. в вечеру воскресенья.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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