В городе Бор 137 многоквартирных домов готовы к отопительному сезону

25 Июнь 2020 2020-06-25T20:58:33+03:00

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25 июня 2020 года Государственная жилищная инспекция Нижегородской области проверила, как в городе Бор управляющие компании проводят подготовку домов к предстоящему отопительному сезону.

«Этот дом практически готов к зиме. Как только специалисты закончат промывку системы и предоставят в ГЖИ акт, мы подпишем паспорт готовности здания. Стоит отметить, что, кроме промывки и опрессовки системы отопления, управляющие компании должны устранить недостатки основных конструкций зданий, подготовить все внутренние инженерные системы», - отметила начальник Борского отдела Государственной жилищной инспекции Нижегородской области Татьяна Сободянюк.

В ведении данной управляющей компании находится 360 многоквартирных домов. Всего в городе Бор к отопительному сезону полностью готовы 137 из 1 500 многоквартирных домов, оборудованных центральной системой отопления.

Как ранее сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в регионе изменены сроки проведения пробных пусков тепла. В 2020 году они завершатся 15 сентября. Управляющие компании, которые не уложатся в сроки, им может грозить штраф от 250 до 300 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU