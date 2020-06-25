2020-06-25T20:43:32+03:00
Общество

В региональный закон об обманутых дольщиках внесли изменения

Закон определит условия выдачи компенсаций гражданам и механизмы поддержки НКО и юрлиц
Елена ЛАЗАРЕВА
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Депутаты областного Законодательного собрания приняли закон о мерах господдержки для обманутых дольщиков. Об этом сообщает пресс-служба областного Заксобрания.

Закон регулирует условия выдачи гражданам денежной компенсации. Кроме того, определяет механизм субсидирования некоммерческий организаций из облбюджета, и выделения юридическим лицам, которые взяли обязательства по завершению строительства, земельных участков без аукциона.

«Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства в Нижегородской области» будет урегулировать обязательства застройщиков — банкротов перед участниками долевого строительства.

Напомним, в Нижнем Новгороде сегодня существует несколько долгостроев. Так, денежные компенсации получат участники долевого строительства 1-3 секции дома по улице Светлогорской, дома в переулке Гаражный, дома по улице Голованова, 4-ой и 5-ой секций дома по ул.Ошарская-Ванеева в Нижнем Новгороде, дома по улице Грунина в Заволжье и по улице Зеленой в Арзамасе.

Дом в границах улиц Генкиной-Ижорская-Дунаева-Полтавская будет достраивать юрлицо, выбранное по конкурсу. Ему предоставят участок без проведения конкурса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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