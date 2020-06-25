В Нижнем Новгороде стартовал конкурс на создание эскиза талисмана 800-летия города

25 Июнь 2020 2020-06-25T19:20:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин дал старт общероссийскому конкурсу на создание эскиза талисмана 800-летия Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

«800-летие Нижнего Новгорода – событие не только общероссийского, но и общемирового масштаба. Хочется, чтобы талисман юбилея был близок каждому человеку и в то же время отражал самобытность нашего древнего города», - сказал Глеб Никитин.

По мнению главы региона, талисман должен стать ярким и узнаваемым символом, в котором найдет отражение история древнего города, его культура, известные люди, ландшафты и даже городские легенды.

Конкурс на создание символа 800-летия проводится по всей России совместно с программой VK Talents. Желающие принять участие должны нарисовать эскиз талисмана и опубликовать его до 14 июля в сообществе или на личной странице ВКонтакте с хештегом #vktalents_nizhny800. Можно добавить несколько слов о талисмане, придумать ему имя и историю.

На втором этапе известные нижегородцы, которые вошли в состав жюри, выберут из предложенных вариантов три, которые затем будут представлены на открытое голосование. Итоги будут подведены 15 августа 2020 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU