Роман Стронгин: «Я убедился, что электронное голосование - это действительно удобно»

25 Июнь 2020 2020-06-25T17:24:40+03:00

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Председатель Общественной палаты Нижегородской области Роман Стронгин принял участие в дистанционном электронном голосовании по поправкам в Конституцию РФ.

«Наша область является одним из пионеров электронного голосования. Я только что проголосовал, и это, действительно, удобно. Огромные структуры во всем мире – коммерческие, военные, политические – давно существуют в виртуальных системах. Поэтапно осваиваем это и мы в вопросах проведения референдумов.

Я положительно оцениваю тот факт, что государство доверило Нижегородской области участие в этом эксперименте. Это говорит не только о технической грамотности, но и социальной и политической грамотности народа и власти.

Всенародная оценка принятия изменений в Конституцию – событие, которое бывает редко и имеет исключительную важность. Все встречи, которые мы проводили с людьми до голосования, говорили о том, что всех волнует два основных вопроса – безопасность и справедливость. И эти важные темы отражены в поправках», – отметил Роман Стронгин.

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ИСТОЧНИК KP.RU