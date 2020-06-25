2020-06-25T17:21:20+03:00
Общество

Глеб Никитин рассказал о значении поправок в Конституцию России для Нижегородской области

Как отметил губернатор, особо важны для региона закрепление поддержки детства и материнства
Инна БЕЛОВА
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал о значении поправок в Конституцию России для Нижегородской области. По мнению главы региона, особую роль играют поправки, затрагивающие семейные ценности.

«Для Нижегородской области огромное значение имеет закрепление в Конституции мер по поддержке детства и материнства», - подчеркнул глава региона. По его словам, социальные гарантии, в том числе и развитие медицины в области материнства и детства, помогут значительно улучшить демографическую ситуацию в регионе. «Мы говорим не столько о росте рождаемости, сколько о ценности каждого ребенка для общества и страны, - считает Глеб Никитин. – На мой взгляд, позиция государства может помочь многим людям в принятии решений о создании или расширении семьи».

По мнению Глеба Никитина, благодаря поправкам Основной закон России обретает индивидуальные черты, отличающие его от конституций других стран.

«Уверен, что для нижегородцев большое значение имеет защита исторической памяти. Сотни тысяч горьковчан сражались на фронтах Великой Отечественной войны, и мы понимаем, что даже спустя века их подвиг не должен быть забыт или искажен», - особо отметил глава региона. Поправки в Конституцию пресекут попытки исказить историческую роль России в мировой истории, уверен он.

«Больше полномочий получат представительные органы власти. Все это повышает роль граждан в управлении страной», - добавил Глеб Никитин.

Напомним, глава региона сегодня выразил свою гражданскую позицию дистанционно – с помощью электронного голосования. «Выбор в процессе голосования, безусловно, остается за каждым гражданином. От гражданской позиции жителей России зависит будущее нашей страны», - добавил он.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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