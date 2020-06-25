Глеб Никитин принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию

25 Июнь 2020 2020-06-25T16:47:58+03:00

Как отметил губернатор, нижегородцы могут проголосовать в удобном для них формате

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Сегодня, 25 июня 2020 года, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин проголосовал по поправкам в Конституцию России. Глава региона выбрал дистанционный вариант голосования.

По словам губернатора, процедура электронного голосования очень удобна и занимаем ничтожно малое количество времени – «буквально 15 секунд». Также Глеб Никитин напомнил, что около 140 тысяч жителей региона зарегистрировались и воспользуются возможностью отдать свой голос дистанционно. Сам формат электронного голосования станет уникальным опытом не только для Нижегородской области, но и для всей страны, подчеркнул губернатор.

- Вместе с этим есть много других возможностей проголосовать, начиная с сегодняшнего дня, - напомнил Глеб Никитин.

Так, уже сегодня можно отдать свой голос на избирательном участке. Они работают с 8 утра до 8 вечера. Также возможно проголосовать на дому или на придомовой территории.

Губернатор заверил, что голосование на избирательных участках абсолютно безопасно. «Все это сделано для комфорта жителей региона», - подчеркнул Глеб Никитин.

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ИСТОЧНИК KP.RU