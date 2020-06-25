Ольга Щетинина: «За свое здоровье и безопасность при посещении избирательных участков нижегородцы могут быть спокойны»

25 Июнь 2020 2020-06-25T16:31:00+03:00

Несмотря на то, что день голосования назначен на 1 июля, сделать это можно уже с сегодняшнего дня, причем различными способами

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«На избирательных участках соблюдается порядок бесконтактного голосования: голосующим выдаются защитные маски, перчатки, «одноразовые» ручки и антисептики», - рассказала заместитель председателя Законодательного Собрания Нижегородской области, руководитель фракции «Единая Россия» Ольга Щетинина.

- Сегодня у жителей Нижегородской области есть реальная возможность сделать важный и серьезный шаг – дать оценку одному из главных документов нашей страны – Конституции РФ.

Изменения особенно актуальны сейчас, когда мы постепенно выходим из режима самоизоляции, снимаем ограничения из-за пандемии и возвращаемся к работе. Они коснутся всех сфер нашей жизни: и медицины, и социальных обязательств, и культурного наследия, и сохранения природного богатства, и поддержки НКО и волонтерства.

У всех поправок есть практическое значение. Так, например, теперь социальные обязательства в виде гарантированного размера минимальной оплаты труда, мер господдержки семей, материнства и детства приобретают конституционное значение, которое не позволит в дальнейшем допустить их изменения или невыполнения, несмотря ни на какие форс-мажорные обстоятельства. То есть правительство, региональные власти, органы МСУ будут обязаны обеспечивать их выполнение, причем финансирование будет проводиться вне зависимости от состояния бюджета страны.

Первоначально мы планировали, что голосование пройдет в апреле, но пандемия внесла небольшие коррективы. Сейчас многие нижегородцы уехали на дачи и садовые участки, другие продолжают соблюдать меры самоизоляции и не выходят из дома, но при этом считают своим долгом отдать свой голос.

Несмотря на то, что день голосования назначен на 1 июля, сделать это можно уже с сегодняшнего дня, причем различными способами. Например, как я – прийти на свой участок для голосования с 25 по 1 июля с 8 утра до 8 вечера. Или проголосовать на дому в эти же дни. Для этого надо успеть обратиться в свою участковую комиссию до 17:00 1 июля, обсудив удобное для голосования время. Знаю, что около 140 тысяч нижегородцев уже выбрали дистанционное электронное голосование, подав заявление через портал госуслуг.

Кстати, пока я была на избирательном участке, обратила внимание на соблюдение порядка бесконтактного голосования и наличие защитных масок, перчаток, «одноразовых» ручек и антисептиков – замечаний нет. Обязательно всем измеряют температуру на входе, соблюдается необходимая дистанция. Так что за свое здоровье и безопасность нижегородцы могут быть спокойны, - отметила Ольга Щетинина.

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ИСТОЧНИК KP.RU