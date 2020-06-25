2020-06-25T15:54:36+03:00
Общество

Мария Самоделкина: «Голосуя за обновленную Конституцию, мы можем изменить нашу жизнь к лучшему»

Дистанционное голосование – это еще и дополнительная возможность минимизировать риски и избежать скопления людей на участках.
Елена ЛАЗАРЕВА
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Сегодня в Нижегородской области, как и по всей стране, стартовало Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию. Напомним, что нижегородцы могут проголосовать не только на избирательных участках, но и дистанционно. Руководитель НРО ВОД «Волонтеры Победы» Мария Самоделкина, в числе первых принявшая участие в электронном голосовании, поделилась своими впечатлениями:

- Считаю, что нижегородцам повезло, поскольку только двум регионам в стране – Москве и Нижегородской области – предоставили возможность выбрать между традиционным вариантом голосования и новым, дистанционным.

Чтобы принять участие именно в дистанционном голосовании, я до 21 июня успела подать заявку на сайте Госуслуги. Это очень удобный формат, особенно для тех, кто находится в режиме самоизоляции и тех, кто не выходит из дома в силу возраста или по состоянию здоровья. Дистанционное голосование – это еще и дополнительная возможность минимизировать риски и избежать скопления людей на участках.

Что касается меня, то в связи с нестандартным графиком работы мне сложно подстроиться под режим работы избирательных участков. Проще сделать это с ноутбука при помощи новых современных технологий. Всего пару кликов – и мой голос был принят! В конфиденциальности голосования и защите персональных данных лично у меня нет никаких сомнений – я уверена, что сайт госуслуг надежно защищен с точки зрения кибербезопасности.

Важно, что одна из поправок в Конституцию касается именно волонтерской деятельности – для меня и моих единомышленников это очень важно! Мы этого долго ждали и надеемся, что россияне проголосуют за обновленную Конституцию. Это реальная возможность изменить нашу жизнь к лучшему.

ИСТОЧНИК KP.RU

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