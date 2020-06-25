2020-06-25T15:11:49+03:00
Общество

Нижегородская область заняла второе место в топе самых дорогих квартир в ПФО

Стоимость самой дорогой квартиры немного не дотянула до ста миллионов рублей
Елена ЛАЗАРЕВА
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В рейтинге самых дорогих квартир России Нижегородская область традиционно занимает место в десятке. Вот и среди самых дорогих квартир в ПФО регион уступает только Татарстану. Эксперты портала Циан изучили показатели и составили рейтинг регионов ПФО по максимальной стоимости квартир.

Оценивались квартиры на вторичном рынке, с обязательным наличием отделки. Интересно, что разница в стоимости квартир, которые находятся на последнем и первом местах, составила около ста миллионов рублей. Марий Эл, Мордовия, Чувашия и Оренбургская область в топ-10 не попали вообще – здесь самые дорогие квартиры выставляются на продажу «всего-то» за 12-19,6 миллионов рублей.

Самая дешевая из самых дорогих квартир продается в Ульяновской области. Квартиру с отделкой в классическом стиле в малоэтажке в центре города площадью 207 «квадратов» владелец выставил на продажу по цене 19,9 миллионов рублей.

На местах с пятого по девятое рейтинга расположились квартиры стоимостью менее 50 миллионов рублей - в Ижевске, Саратове, Кирове, Уфе и Пензе. Разница в ценах этих квартир невелика – максимум 10 миллионов рублей. А вот лидеры рейтинга идут вперед семимильными шагами. Самара с квартирой в 53 миллиона рублей аж на 17 миллионов отстала от Перми, которая заняла третью строчку рейтинга. Кстати, если вам нравятся большие квартиры и у вас есть 70 миллионов рублей, то Пермь – то, что доктор прописал: 450 квадратных метров и это безусловно самая большая по площади недвижимость в рейтинге.

Нижний Новгород шагнул еще дальше – здесь самая дорогая квартира продается за 99,9 миллиона рублей. Ее площадь – 370 квадратов, а расположена она на улице Минина. В качестве приятного бонуса продавец предлагает два места на подземном паркинге.

Лидером рейтинга регионов ПФО с самыми дорогими квартирами стал Татарстан. Объект в центре Казани продается за 119 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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