2020-06-25T14:17:06+03:00
Общество

Нижегородские художники сделали подарок участнице войны

Картина появилась в подъезде, где живет ветеран Тамара Рунова
Елена ЛАЗАРЕВА
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Композицию, изображающую молодую девушку в военной форме на фоне природы, написали художники в одном из жилых домов на улице Сурикова. Прототипом героини стала участница Великой Отечественной войны Тамара Федоровна Рунова, которая живет в этом подъезде. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Как сообщили в администрации Приокского района, инициаторами такого подарка к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне стала домоуправляющая компания.

Тамара Федоровна подарок оценила, но подчеркнула, что портретное сходство – не главное, и эта картина – собирательный образ женщины на войне.

«Я до сих пор помню всех своих боевых подруг», - рассказала Тамара Федоровна.

Тамара Федоровна Рунова родилась в 1924 году в Муроме. На фронт ушла добровольцем, едва закончив школу. Стала связисткой, прошла путь от Ленинграда до Чехословакии. За боевые заслуги награждена медалью «За оборону Ленинграда», медалью «За боевые заслуги» и многими другими наградами. После окончания войны более 40 лет проработала на нижегородском заводе железобетонных конструкций № 3 главным технологом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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