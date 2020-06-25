Более 140 тысяч нижегородцев подали заявку на участие в онлайн-голосовании по поправкам в Конституцию

25 Июнь 2020 2020-06-25T13:36:44+03:00

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Председатель избирательной комиссии Нижегородской области Маргарита Красилевская сообщила, что для участия в дистанционном электронном голосовании заявления подали более 140 тысяч жителей региона.

- Я считаю, что это достаточно хорошие цифры для Нижегородской области, поскольку мы участвуем в таком формате голосования впервые, - отметила председатель.

Напомним, проголосовать дистанционно имеют возможность граждане, имеющие подтвержденную учетную запись на Едином портале государственных услуг. Для этого нужно подать заявление, затем получить подтверждение и сделать свой выбор, не выходя из дома.

Безопасность и тайна голосования будет обеспечена использованием технологии блокчейн. Оно будет проходить на Едином портале «Общероссийское голосование 2020», вход на который обеспечивается из личного кабинета в Госуслуги с помощью СМС-сообщения и защищенного пароля. Голосование пройдет с 25 июня до 20.00 часов по московскому времени 30 июня 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU