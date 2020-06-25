Специалисты МЧС проверяют избирательные участки перед голосованием по поправкам в Конституцию

25 Июнь 2020 2020-06-25T13:35:37+03:00

Избирком предпринял все необходимые меры для обеспечения безопасности и бесконтактности избирателей

Изменить размер текста: A A

23 июня 2020 года председатель участковой избирательной комиссии Нижегородской области Павел Дедиченко рассказал журналистам о ходе подготовки избирательных участков к общероссийскому голосованию по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в стране, избирательная комиссия Нижегородской области предприняла все необходимые меры для обеспечения безопасности и бесконтактности избирателей и членов участковых избирательных комиссий.

Так, на каждом избирательном участке при входе будет находиться антибактериальный коврик, участникам голосования будут измерять температуру, гражданам выдадут маску, перчатки и одноразовую авторучку. Кроме того, все помещения будут оснащены санитайзерами, ручными и стационарными металлодетекторами.

Избирательные участки также будут проверены специалистами ГУ МЧС по Нижегородской области – они осмотрят помещения на предмет соблюдения правил пожарной безопасности. Кроме того, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора органами местного самоуправления будет организована ежедневная влажная уборка и дезинфекция помещений для голосования, автотранспортных средств, задействованных в работе участковых избирательных комиссий, а также оказано содействие в нанесении разметки сигнальными лентами в помещении для голосования.

- Таким образом, избирательные участки оснащены всем необходимым для комфортного, доступного и безопасного голосования, - указал председатель участковой избирательной комиссии.

ИСТОЧНИК KP.RU