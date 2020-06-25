2020-06-25T13:35:37+03:00
Общество

Специалисты МЧС проверяют избирательные участки перед голосованием по поправкам в Конституцию

Избирком предпринял все необходимые меры для обеспечения безопасности и бесконтактности избирателей
Эльвира ОСИПОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

23 июня 2020 года председатель участковой избирательной комиссии Нижегородской области Павел Дедиченко рассказал журналистам о ходе подготовки избирательных участков к общероссийскому голосованию по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в стране, избирательная комиссия Нижегородской области предприняла все необходимые меры для обеспечения безопасности и бесконтактности избирателей и членов участковых избирательных комиссий.

Так, на каждом избирательном участке при входе будет находиться антибактериальный коврик, участникам голосования будут измерять температуру, гражданам выдадут маску, перчатки и одноразовую авторучку. Кроме того, все помещения будут оснащены санитайзерами, ручными и стационарными металлодетекторами.

Избирательные участки также будут проверены специалистами ГУ МЧС по Нижегородской области – они осмотрят помещения на предмет соблюдения правил пожарной безопасности. Кроме того, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора органами местного самоуправления будет организована ежедневная влажная уборка и дезинфекция помещений для голосования, автотранспортных средств, задействованных в работе участковых избирательных комиссий, а также оказано содействие в нанесении разметки сигнальными лентами в помещении для голосования.

- Таким образом, избирательные участки оснащены всем необходимым для комфортного, доступного и безопасного голосования, - указал председатель участковой избирательной комиссии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Более 140 тысяч нижегородцев подали заявку на участие в онлайн-голосовании по поправкам в Конституцию
Мария Самоделкина: «Голосуя за обновленную Конституцию, мы можем изменить нашу жизнь к лучшему»
Нижегородская область заняла второе место в топе самых дорогих квартир в ПФО
Нижегородские художники сделали подарок участнице войны
Специалисты МЧС проверяют избирательные участки перед голосованием по поправкам в Конституцию
В Павлове осудят сотрудников ДУКа, из-за которых пять человек отравились бытовым газом
Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 25 июня 2020 года: Автозаводский район лидирует с большим отрывом
Нижегородская область безвозмездно получит более миллиарда рублей на борьбу с последствиями COVID-19
Андрей Лапшин: «Рассуждения о фальсификациях на онлайн-голосовании — это фейк»
Улицу Лесной городок в Канавине временно перекроют для движения
Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 25 июня 2020 года увеличилось до 9 592 человек
Число умерших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 25 июня 2020 года выросло до 212 человек
Андрей Дранишников: «Наиболее важными изменениями в Конституции являются поправки социальной направленности»
Глеб Никитин ответил на вопрос, сколько еще будет длиться масочный режим
Еще три медицинских учреждения начали тестировать нижегородцев на COVID-19
В Нижегородской области открылись все избирательные участки
Маргарита Красилевская: «Надеемся, что голосование по изменениям в Конституцию пройдет доступно для каждого избирателя»
Житель Узбекистана предстанет перед судом за сбыт героина на территории Нижнего Новгорода
Голосование по поправкам в Конституцию на избирательных участках 1 июля: как это будет
В Нижнем Новгороде в Марше Победы впервые в истории приняли участие суда МЧС
В Керженском заповеднике появились «краснокнижные» бабочки
Нижегородский ХК «Торпедо» готовятся к старту чемпионата КХЛ
В Нижегородской области пенсионера избили за оскорбления