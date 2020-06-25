В Павлове осудят сотрудников ДУКа, из-за которых пять человек отравились бытовым газом

25 Июнь 2020 2020-06-25T13:13:48+03:00

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Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении главного инженера и инженера по эксплуатации оборудования газовых объектов ДУКа, обслуживающего несколько жилых домов Павлова. Мужчины обвиняются в преступлении по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, а также смерть двух лиц».

Как выяснилось во время расследования, обвиняемые несколько лет недобросовестно выполняли свои обязанности и не следили за работой систем вентиляции. Из-за этого пострадали трое жителей дома на улице Транспортная и погибли двое жителей дома на улице Перчанкина.

Напомним, первый инцидент произошел в ночь на 7 января – в квартире отравились сразу три человека. Их удалось спасти только благодаря своевременной медицинской помощи. Выяснилось, что люди пострадали из-за неисправного состояния дымового канала. В квартире скопился газ.

Через два дня случилась трагедия – на этот раз погибли 34-летняя женщина и ее восьмимесячный ребенок. Следователи выяснили, что это произошло из-за того, что вентиляционный канал в указанной квартире был завален кирпичом и мусором.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Нижегородской области, уголовное дело в отношении сотрудников ДУКа уже направлено в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU