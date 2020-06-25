Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 25 июня 2020 года: Автозаводский район лидирует с большим отрывом
За минувшие сутки в Нижегородской области было выявлено 217 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, по данным на 25 июня 2020 года, общее число зараженных в регионе составляет 16 414 человек. Почти половина из них – 7 804 человека – проживают на территории Нижнего Новгорода. Оставшиеся 8 610 заболевших распределены по районам Нижегородской области.
- Лидером по количеству заболевших по-прежнему остается Автозаводский район, - сообщили в пресс-службе регионального правительства. – Здесь насчитывается 1625 зараженных кронавирусом. На втором месте находится Канавинский район – 1285 человек. На третьем месте – Ленинский район с 1274 заболевшими. Меньше всего зараженных по-прежнему в Приокском районе – 464 человека.
В настоящее время Нижегородская область находится на первом этапе снятия ограничений. Однако уровень распространения коронавируса остается на довольно высоком уровне.
- Несмотря ни на что, сейчас важно соблюдать все необходимые санитарные требования, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. – Сейчас по-прежнему важно соблюдение социальной дистанции и ношение масок в общественных местах.
КОНКРЕТНО
Сколько заболевших в каждом районе Нижнего Новгорода?
Автозаводский – 1625
Канавинский – 1285
Ленинский – 1274
Сормовский – 901
Советский – 804
Нижегородский – 756
Московский – 695
Приокский – 464
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ИСТОЧНИК KP.RU
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