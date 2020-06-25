2020-06-25T12:42:42+03:00
Общество

Нижегородская область безвозмездно получит более миллиарда рублей на борьбу с последствиями COVID-19

Соответствующие изменения в региональный бюджет уже приняли депутаты ЗСНО
Валерия ГРОМОВА
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Нижегородская область безвозмездно получит более миллиарда рублей из федерального бюджета на устранение последствий распространения коронавирусной инфекции. В основном они будут потрачены на восстановление экономики.

Так, более 635 миллионов рублей из этих средств будут направлены на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета для возмещения потерь по налоговым и неналоговым доходам. Еще более 119 миллионов Нижегородская область получит на выплаты социальным работникам, помогающим жителям с COVID-19.

Субъектам малого и среднего предпринимательства выделят более 56 миллионов рублей в качестве поддержки. И порядка 246 миллионов будет направлено на предоставление им микрозаймов.

Кроме того, свыше 317 миллионов рублей из бюджета Нижегородской области выделят на муниципальные районы и городские округа региона – они получат субсидии на финансовое обеспечение затрат во время пандемии. Это и оплата зарплаты, закупка топлива и покупка индивидуальной защиты для работников. Более 100 миллионов Нижегородская область потратит на возмещение затрат транспортным предприятиям, которые бесплатно перевозили людей.

Еще почти 80 миллионов пойдут на увеличение расходов дорожного фонда за счет остатков, сложившихся на 1 января 2020 года, свыше 18 миллионов – на строительство двух ФАПов в Спасском районе и городском округе Бор, более 14 миллионов – на медицинское оборудование для клинико-диагностической лаборатории. Также 200 миллионов область выделит на увеличение резервного фонда правительства.

- Ситуация сейчас, безусловно, непростая. Мы стараемся взвешенно подходить к бюджетным тратам, сохраняя все социальные обязательства, предусматривая существенные суммы на поддержку врачей, поддержку бизнеса, транспортных предприятий. Привлекаем для этого и федеральные средства, и ресурсы регионального бюджета, - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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