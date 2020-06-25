2020-06-25T11:18:33+03:00
Политика

Андрей Лапшин: «Рассуждения о фальсификациях на онлайн-голосовании — это фейк»

Ректор ННГАСУ оценил предлагаемые нижегородцам форматы голосования по поправкам в Конституцию
Эльвира ОСИПОВА
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Ректор Нижегородского архитектурно-строительного университета Андрей Лапшин оценил предлагаемые нижегородцам форматы голосования по поправкам в Конституцию России. Он считает, что новым технологиям электронных выборов можно доверять, а угрозы здоровью на избирательном участке не может быть.

- На мой взгляд, недоверие к дистанционному голосованию, если оно у кого-то существует, совершенно необоснованно. Не зря только двум субъектам федерации центральная избирательная комиссия разрешила проводить выборы в онлайн-формате, доверяя цифровым технологиям, которые в этих регионах интенсивно развиваются. Все технологии защиты данных при голосовании через Интернет предусмотрены, поэтому рассуждения об отсутствии прозрачности, фальсификациях и возможности подтасовки результатов – не что иное, как просто фейк, - уверен Андрей Лапшин.

Нижегородцы могут проголосовать и традиционно - на избирательном участке, и это будет не менее безопасно. На территории нашего университета тоже создан избирательный участок. Роспотребнадзором заранее были разосланы методические рекомендации по обеспечению эпидемиологической безопасности в условиях угрозы коронавируса. Все меры и средства защиты нам в университете на тот момент уже были известны. Они были введены для сотрудников, которые продолжали все это время приходить на свои рабочие места.

- Территориальная избирательная комиссия вязала на себя обеспечение антисептиками и средствами индивидуальной защиты. Поэтому наш избирательный участок - совершенно безопасное место. Он находится в отдельном помещении. Рядом с ним - санитарная комната, где можно помыть руки. Также можно будет воспользоваться антисептиками на входе. Площадь участка такова, что одновременно в помещении смогут присутствовать не меньше 10 человек, соблюдая при этом социальную дистанцию. Будет организован температурный контроль для избирателей. Если у кого-то температура окажется повышенной, он сможет дождаться приезда врачей в отдельной комнате. Все меры безопасности предусмотрены, поэтому я не вижу повода переживать из-за возможности заражения коронавирусной инфекцией. Уверен, что такая же ситуация - на всех избирательных участках Нижегородской области, - подчеркнул Андрей Лапшин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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