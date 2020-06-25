2020-06-25T11:17:19+03:00
Общество

Улицу Лесной городок в Канавине временно перекроют для движения

Это связано с проведением ремонтно-восстановительных работ на инженерных сетях
Валерия ГРОМОВА
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Улицу Лесной городок, расположенную в Канавинском районе Нижнего Новгорода, временно перекроют для движения на несколько дней. Как сообщает пресс-служба городской администрации, это связано с проведением ремонтно-восстановительных работ на инженерных сетях между домами №6А и №27.

Согласно информации, ограничения вступят в силу в 22:00 в пятницу, 26 июня 2020 года, и будут сняты в пять часов утра в понедельник, 29 июня. В связи с этим департамент транспорта просит автомобилистов быть внимательными и следовать указаниям дорожных знаков, установленных в зоне проведения работ.

Также сообщается, что на этот же период изменятся и маршруты нескольких городских автобусов. Так, А-17, А-48 и Т-93 будут ездить от Московского шоссе по улицам Вязниковской и Айвазовского в обоих направлениях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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