Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 25 июня 2020 года увеличилось до 9 592 человек

25 Июнь 2020 2020-06-25T11:04:13+03:00

За последние сутки из больниц были выписаны еще 103 человека

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По данным на утро 25 июня 2020 года, в Нижегородской области с начала пандемии коронавируса опасный вирус удалось побороть уже 9 592 жителям, а это 58,4% от общего числа зараженных.

Как сообщает пресс-служба облправительства, за последние сутки из больниц были выписаны еще 103 пациента, у которых ранее был диагностирован COVID-19.

На настоящий момент около 5,7 тысячи человек в регионе находятся на амбулаторном лечении – коронавирус протекает у них в бессимптомной или легкой форме. Еще более 900 пациентов проходят лечение в медицинских учреждениях.

Напомним, за последние сутки COVID-19 подтвердился еще у 217 жителей Нижегородской области. Таким образом, общее число зараженных составляет 16 414 человек.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Статистика по коронавирусу в Нижегородской области (данные на 25 июня 2020 года):

- число зараженных - 16 414 человек;

- число умерших - 212 человек;

- число выздоровевших - 9 592 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU