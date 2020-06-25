Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 25 июня 2020 года увеличилось до 9 592 человек
По данным на утро 25 июня 2020 года, в Нижегородской области с начала пандемии коронавируса опасный вирус удалось побороть уже 9 592 жителям, а это 58,4% от общего числа зараженных.
Как сообщает пресс-служба облправительства, за последние сутки из больниц были выписаны еще 103 пациента, у которых ранее был диагностирован COVID-19.
На настоящий момент около 5,7 тысячи человек в регионе находятся на амбулаторном лечении – коронавирус протекает у них в бессимптомной или легкой форме. Еще более 900 пациентов проходят лечение в медицинских учреждениях.
Напомним, за последние сутки COVID-19 подтвердился еще у 217 жителей Нижегородской области. Таким образом, общее число зараженных составляет 16 414 человек.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Статистика по коронавирусу в Нижегородской области (данные на 25 июня 2020 года):
- число зараженных - 16 414 человек;
- число умерших - 212 человек;
- число выздоровевших - 9 592 человека.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!
Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Нижегородской области»