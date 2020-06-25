2020-06-25T10:09:42+03:00
Общество

Глеб Никитин ответил на вопрос, сколько еще будет длиться масочный режим

Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Каждый день жители Нижегородской области атакуют «Инстаграм» губернатора Глеба Никитина вопросами по пандемии коронавируса. Накануне в ответ на один из комментариев под постом чиновник рассказал о масочном режиме, который сейчас действует в регионе.

Он попросил нижегородцев привыкнуть к такому образу жизни. Один из пользователей поинтересовался, когда уже можно будет передвигаться по городу без масок. Глеб Никитин ответил, что они сейчас необходимы.

- К масочному режиму пока придется привыкнуть. Потому что либо масочный режим, либо совсем сидим по домам, - написал губернатор.

Чиновник напомнил жителям, что средства индивидуальной защиты нужно носить лишь в общественных местах, где много людей. Например, в магазинах или медицинских учреждениях. А вот в малолюдном месте на природе можно и не надевать маски.

Напомним, 24 июня число зараженных СOVID-19 в Нижегородской области перевалило за 16 тысяч человек.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Нижегородской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 25 июня 2020 года: Автозаводский район лидирует с большим отрывом
Нижегородская область безвозмездно получит более миллиарда рублей на борьбу с последствиями COVID-19
Андрей Лапшин: «Рассуждения о фальсификациях на онлайн-голосовании — это фейк»
Улицу Лесной городок в Канавине временно перекроют для движения
Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 25 июня 2020 года увеличилось до 9 592 человек
Число умерших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 25 июня 2020 года выросло до 212 человек
Андрей Дранишников: «Наиболее важными изменениями в Конституции являются поправки социальной направленности»
Глеб Никитин ответил на вопрос, сколько еще будет длиться масочный режим
Еще три медицинских учреждения начали тестировать нижегородцев на COVID-19
В Нижегородской области открылись все избирательные участки
Маргарита Красилевская: «Надеемся, что голосование по изменениям в Конституцию пройдет доступно для каждого избирателя»
Житель Узбекистана предстанет перед судом за сбыт героина на территории Нижнего Новгорода
Голосование по поправкам в Конституцию на избирательных участках 1 июля: как это будет
В Нижнем Новгороде в Марше Победы впервые в истории приняли участие суда МЧС
В Керженском заповеднике появились «краснокнижные» бабочки
Нижегородский ХК «Торпедо» готовятся к старту чемпионата КХЛ
В Нижегородской области пенсионера избили за оскорбления