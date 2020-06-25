Глеб Никитин ответил на вопрос, сколько еще будет длиться масочный режим

25 Июнь 2020 2020-06-25T10:09:42+03:00

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Каждый день жители Нижегородской области атакуют «Инстаграм» губернатора Глеба Никитина вопросами по пандемии коронавируса. Накануне в ответ на один из комментариев под постом чиновник рассказал о масочном режиме, который сейчас действует в регионе.

Он попросил нижегородцев привыкнуть к такому образу жизни. Один из пользователей поинтересовался, когда уже можно будет передвигаться по городу без масок. Глеб Никитин ответил, что они сейчас необходимы.

- К масочному режиму пока придется привыкнуть. Потому что либо масочный режим, либо совсем сидим по домам, - написал губернатор.

Чиновник напомнил жителям, что средства индивидуальной защиты нужно носить лишь в общественных местах, где много людей. Например, в магазинах или медицинских учреждениях. А вот в малолюдном месте на природе можно и не надевать маски.

Напомним, 24 июня число зараженных СOVID-19 в Нижегородской области перевалило за 16 тысяч человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU