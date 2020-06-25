Еще три медицинских учреждения начали тестировать нижегородцев на COVID-19

25 Июнь 2020 2020-06-25T10:00:42+03:00

В настоящий момент на территории региона работают 15 лабораторий

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По данным на 25 июня 2020 года, 15 лабораторий на базе медицинских учреждений Нижегородской области могут проводить анализы на наличие коронавируса. Еще вчера их было 12, сообщает пресс-служба регионального правительства.

С начала пандемии на опасный вирус проверились уже более 361 тысячи нижегородцев, 6,2 тысячи из которых сдали анализы за последние сутки.

Как уточнил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, за последнюю неделю средний показатель тестирования вырос до 205,3 теста на 100 тысяч населения.

КОНКРЕТНО

Какие медучреждения делают анализы на СOVID-19 на сегодняшний день:

- Центр гигиены и эпидемиологии,

- Приволжский исследовательский медуниверситета

- ГБУЗ Нижегородской области «НОЦ СПИД»

- Противотуберкулезный диспансер

- Нижегородский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии имени академика Блохиной,

- Приволжский окружной медицинский центр,

- Нижегородская инфекционная клиническая больница №2

- Инфекционная больница №23

- ООО «АВК Мед»,

- Медицинский центр «Эксперт»

- 2 лаборатории в Сарове

- медсанчасть (МСЧ-52) ФСИН России,

- ООО «Коммерс групп НН» в Выксе

- «Клиника современных технологий «Садко» в Нижнем Новгороде.

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ИСТОЧНИК KP.RU