Маргарита Красилевская: «Надеемся, что голосование по изменениям в Конституцию пройдет доступно для каждого избирателя»

25 Июнь 2020 2020-06-25T08:27:59+03:00

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22 июня 2020 года председатель избирательной комиссии Нижегородской области Маргарита Красилевская приняла участие в совещании под председательством полномочного Представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова с губернаторами регионов и главами территориальных органов исполнительной власти.

Мероприятие, прошедшее в формате видеоконференции, было посвящено вопросу подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, которое состоится 1 июля 2020 года.

Игорь Комаров, в свою очередь, обозначил текущие задачи по подготовке и проведению в регионах Приволжского федерального округа общероссийского голосования. Маргарита Красилевская в ходе своего выступлении доложила, что избирательная комиссия Нижегородской области готова к проведению предстоящего голосования.

Председатель рассказала о принимаемых мерах по обеспечению безопасности помещений для голосования, в том числе отметив, что участки для голосования будут оснащены ручными и стационарными металлодетекторами. В своем выступлении Маргарита Красилевская уделяла внимание реализации мер по защите здоровья членов избирательных комиссий и голосующих граждан, затронув вопросы обеспечения участников голосования средствами индивидуальной защиты, сообщила, в каких случаях будет проводиться тестирование членов комиссий, а также ответила на вопрос об укомплектованности участковых избирательных комиссий и их резерва.

Помимо этого, председатель облизбиркома доложила о ходе приема заявлений на голосование вне помещения голосования и на дистанционное электронное голосование.

- Мы надеемся, что общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации пройдет доступно для каждого избирателя, безопасно и в соответствии с законодательством РФ, поскольку избирательная комиссия региона делает для этого все необходимое!, - отметила Маргарита Красилевская.

ИСТОЧНИК KP.RU