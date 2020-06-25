Житель Узбекистана предстанет перед судом за сбыт героина на территории Нижнего Новгорода
Прокуратура утвердила и направила в суд обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении 23-летнего гражданина Узбекистана. Молодой человек проходит по статье «Незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, группой лиц по предварительному сговору в значительном размере» УК РФ.
В ходе расследования выяснилось, что в феврале 2020 года злоумышленник начал переписываться в Интернете с распространителем наркотических средств. Через некоторое время он получил от него партию доз героина и оборудовал несколько «закладок» на территории Московского района.
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Нижегородской области, сотрудники полиции задержали молодого человека с поличным на месте преступления. С собой у него был мобильный телефон с адресами всех тайников и пакетики с запрещенным веществом.
Теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы.
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ИСТОЧНИК KP.RU