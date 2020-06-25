2020-06-25T08:21:57+03:00
Происшествия

Житель Узбекистана предстанет перед судом за сбыт героина на территории Нижнего Новгорода

Молодой человек прятал «закладки» в Московском районе
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Прокуратура утвердила и направила в суд обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении 23-летнего гражданина Узбекистана. Молодой человек проходит по статье «Незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, группой лиц по предварительному сговору в значительном размере» УК РФ.

В ходе расследования выяснилось, что в феврале 2020 года злоумышленник начал переписываться в Интернете с распространителем наркотических средств. Через некоторое время он получил от него партию доз героина и оборудовал несколько «закладок» на территории Московского района.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Нижегородской области, сотрудники полиции задержали молодого человека с поличным на месте преступления. С собой у него был мобильный телефон с адресами всех тайников и пакетики с запрещенным веществом.

Теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Маргарита Красилевская: «Надеемся, что голосование по изменениям в Конституцию пройдет доступно для каждого избирателя»
Житель Узбекистана предстанет перед судом за сбыт героина на территории Нижнего Новгорода
Голосование по поправкам в Конституцию на избирательных участках 1 июля: как это будет
В Нижнем Новгороде в Марше Победы впервые в истории приняли участие суда МЧС
В Керженском заповеднике появились «краснокнижные» бабочки
Нижегородский ХК «Торпедо» готовятся к старту чемпионата КХЛ
В Нижегородской области пенсионера избили за оскорбления
Онлайн-голосование по поправкам в Конституцию в Нижегородской области: как это будет
Самые юные нижегородцы нарисовали мелом мир
Нижегородские деятели культуры присоединились к онлайн-проекту «Парад победителей»
Нижегородцы поддержали всероссийскую акцию «Весть Победы»
Людмила Паршина: «Поправки, касающиеся исторической памяти, мы просто обязаны закрепить в Конституции»
Глеб Никитин и Марат Хуснуллин обсудили перспективы строительства дублера проспекта Гагарина и развития метро
Глеб Никитин: «Решения Владимира Путина значительно повлияют на ситуацию с орфанными заболеваниями»
Голосование по поправкам в Конституцию через «мобильный избиратель»: как это будет
Число умерших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 24 июня 2020 года выросло до 207 человек
Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 24 июня 2020 года увеличилось почти до 9,5 тысячи человек
Борис Караганов: «Поправки в Конституцию – это мощная движущая сила для повышения качества жизни»
Детские лагеря Нижегородской области не откроются с 1 июля
В Дзержинске 16-летний подросток убил бывшего отчима, который оскорбил его мать
Людмила Захарова: «Защита исторической правды – одна из важнейших поправок в Конституцию»
Крупнейший в Нижегородской области тепличный комплекс построят на Бору к концу года
Очаг аварийности будет ликвидирован в Кстовском районе
Торговый центр продается в Нижнем Новгороде за 606 миллионов рублей
Голосование по изменениям в Конституцию РФ вне избирательного участка до 1 июля: как это будет
24 июня центр Нижнего Новгорода будет перекрыт: полный список улиц
11 нижегородцев получат звания «Почетный гражданин»