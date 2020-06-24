2020-06-24T20:21:30+03:00
Общество

В Керженском заповеднике появились «краснокнижные» бабочки

Энтомологи заповедника подвели итоги весны
Елена ЛАЗАРЕВА
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Гарпия, в отличие от других бабочек, не прилетает, а приходит на свет. Фото: сайт Керженского заповедникаГарпия, в отличие от других бабочек, не прилетает, а приходит на свет. Фото: сайт Керженского заповедника
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В Керженском заповеднике специалисты обнаружили несколько краснокнижных бабочек. Об этом сообщается на официальном сайте заповедника.

В природе произошла некая фенологическая «путаница», отмечают специалисты, и ранневесенние виды продолжали летать тогда, когда по всем срокам должны были появиться более поздние и раннелетние! «Но, как это зачастую бывает, такие вёсны приносят свои приятные, пусть и редкие сюрпризы!», - говорят энтомологи.

Одним из таких сюрпризов стала находка гарпии белой или Эрминеи. Ранее эта бабочка в заповеднике не появлялась. Гарпия, в отличие от других бабочек, не прилетает, а приходит на свет. Поэтому неопытному наблюдателю крайне сложно распознать ее среди весенней травы и побегов.

Ещё одной интересной находкой стал Smerinthus caecus – бражник слепой, занесённый в Красную Книгу Нижегородской области и до этого никогда на территории заповедника не наблюдавшийся.

Как сообщает источник, вторая половина мая и начало июня оказались богаты на находки новых и краснокнижных видов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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