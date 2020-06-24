Нижегородский ХК «Торпедо» готовятся к старту чемпионата КХЛ

24 Июнь 2020 2020-06-24T19:30:13+03:00

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В рамках подготовки к тринадцатому сезону Чемпионата КХЛ «Торпедо» примет участие в одном турнире и проведет несколько товарищеских матчей. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского клуба.

Команда соберется в Нижнем Новгороде 14 июля. После углубленного медицинского обследования игроков ждет сбор в Нижнем Новгороде, который завершится контрольными матчами с московским «Динамо» (30 июля, 13:00) и ЦСКА (2 августа, 13:00).

С 3 по 23 августа нижегородские хоккеисты продолжат подготовку к сезону в родном городе, а с 24 по 28 августа примут участие в предсезонном турнире памяти Н.Г.Пучкова в Санкт-Петербурге. В турнире, посвященном легендарному вратарю СКА и Сборной СССР, помимо «Торпедо» примут участие питерский СКА, «Авангард» из Омска, череповецкий клуб «Северсталь», ХК «Сочи», а также одна команда из-за рубежа - «Куньлунь Ред Стар» (Пекин).

Старт Чемпионата КХЛ запланирован на 2 сентября.

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ИСТОЧНИК KP.RU