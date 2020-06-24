2020-06-24T18:06:10+03:00
Общество

В Нижегородской области пенсионера избили за оскорбления

От полученных травм житель Вачского района умер
Елена ЛАЗАРЕВА
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Следователем Павловского МСО СУ СК России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Нижегородской области. .

По информации пресс-службы, на приусадебном участке дома в селе Беляйково Вачского района было обнаружено тело 61-летнего хозяина дома с признаками насильственной смерти. По версии правоохранителей, пенсионера избил односельчанин, который накануне пришел к нему в гости. Между ними возникла ссора, и 55-летний гость жестоко избил хозяина из-за оскорблений, а затем ушел. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался.

55-летний злоумышленник задержан, в преступлении он сознался. Ранее он уже был судим, в том числе за совершение преступления против половой неприкосновенности и свободы личности. Именно эта судимость и стала причиной ссоры между ним и хозяином дома.

В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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