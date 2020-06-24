2020-06-24T16:38:22+03:00
Общество

Самые юные нижегородцы нарисовали мелом мир

Во всероссийской акции «Я рисую мелом» приняли участие многодетные семьи и воспитанники школы-интерната
Елена ЛАЗАРЕВА
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Сегодня самые юные нижегородцы приняли участие во всероссийской акции «Я рисую мелом», которая посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Ребята из многодетных семей и воспитанники школы-интерната №1 в меру своих возможностей выразили благодарность тем, кто в тяжёлых боях завоевал для них право на мирную жизнь.

В разных районах Нижнего Новгорода участники акции нарисовали мелками на асфальте картины на тему Парада Победы. Фото рисунков опубликованы в соцсетях с хештегами #ярисуюмелом и #24июня. Лучшие фотографии будут размещены на ресурсах министерства культуры Нижегородской области и в региональных СМИ.

Напомним, сегодня регион также присоединился к акциям «Лучи Победы», «Парад победителей» и «Весть Победы». В онлайн-режиме с праздником поздравили деятели культуры Нижнего Новгорода, небо над городом украсили праздничной иллюминацией из 12 лучей прожекторов, на Нижегородском Кремле появилась проекция Георгиевской ленточки. А на площади Жукова под рев транспортных гудков были выпущены белые голуби в честь мира.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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