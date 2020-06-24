2020-06-24T15:37:02+03:00
Общество

Нижегородские деятели культуры присоединились к онлайн-проекту «Парад победителей»

В рамках акции они исполнили стихи и песни военных лет
Елена ЛАЗАРЕВА
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Сегодня 24 июня нижегородские деятели культуры присоединились к федеральной онлайн-акции «Парад победителей», посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Все желающие исполнили песни времен Великой Отечественной войны, стихи и прозу военных лет или произведения современных авторов о войне. Таким способом они выразили благодарность героям войны.

По словам заместителя министра культуры Нижегородской области Натальи Сухановой, культурные деятели Нижегородской области присоединились к проекту не выходя из дома. «Горечь и радость этих строк объединяют людей разных поколений на протяжении многих десятилетий», – отметила она.

Видеозаписи выступлений можно найти в социальных сетях по хэштегу #ПАРАДПОБЕДИТЕЛЕЙ. Также участники отметили своих друзей, которым передали эстафету акции.

Также пресс-служба областного правительства сообщает, что в соцсетях регионального Минкульта можно посмотреть онлайн-квартирник военных песен в исполнении музыкантов региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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