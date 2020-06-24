Нижегородцы поддержали всероссийскую акцию «Весть Победы»
24 июня регион присоединился к общероссийской акции «Весть Победы», посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. На площади Жукова под звуки транспортных гудков выпустили белых голубей в честь мира, в честь мира на Земле, оплаченного ценой миллионов унесенных жизней.
В мероприятии приняли участие «Волонтеры Победы» и мотоклуб «Ночные волки». Кроме того, акцию поддержал нижегородский судостроительный завод «Красное Сормово». Сухогрузный теплоход проекта RSD59 «Пола Агата», который проходит испытания в акватории Волги, дал торжественный гудок в честь Парада Победы.
«Мы благодарим ветеранов и отдаем дань уважения тем, кто защитил Отечество ценой собственной жизни», – отметила заместитель министра культуры Нижегородской области Наталья Суханова.
Напомним, акция «Весть Победы» прошла по всей России в честь защитников Отечества и как символ мира на всей земле.
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ИСТОЧНИК KP.RU