2020-06-24T14:29:56+03:00
Общество

Нижегородцы поддержали всероссийскую акцию «Весть Победы»

Над площадью Жукова взлетели голуби мира и прозвучали гудки автотранспорта
Елена ЛАЗАРЕВА
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24 июня регион присоединился к общероссийской акции «Весть Победы», посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. На площади Жукова под звуки транспортных гудков выпустили белых голубей в честь мира, в честь мира на Земле, оплаченного ценой миллионов унесенных жизней.

В мероприятии приняли участие «Волонтеры Победы» и мотоклуб «Ночные волки». Кроме того, акцию поддержал нижегородский судостроительный завод «Красное Сормово». Сухогрузный теплоход проекта RSD59 «Пола Агата», который проходит испытания в акватории Волги, дал торжественный гудок в честь Парада Победы.

«Мы благодарим ветеранов и отдаем дань уважения тем, кто защитил Отечество ценой собственной жизни», – отметила заместитель министра культуры Нижегородской области Наталья Суханова.

Напомним, акция «Весть Победы» прошла по всей России в честь защитников Отечества и как символ мира на всей земле.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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