Людмила Паршина: «Поправки, касающиеся исторической памяти, мы просто обязаны закрепить в Конституции»

24 Июнь 2020 2020-06-24T13:42:30+03:00

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Председатель общественной организации ветеранов войны и труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Приокского района Людмила Рафаиловна Паршина поделилась своим мнением о необходимости внесения поправок в Основной закон страны:

- Я обеими руками - за поправку в Конституцию РФ о защите исторической правды! Наше поколение – прямые свидетели тех грозных для нашей страны событий, которые сегодня кое-кто старается интерпретировать в своих интересах. Взять, к примеру, нашу организацию: она насчитывает почти 6 тысяч участников войны. Каждый из них – легенда, каждый – очевидец этой исторической правды. С каждым годом наших ветеранов, увы, становится все меньше. Но нельзя допустить, чтобы с их уходом «порастала быльем» память огненных лет. Не для того они шли в атаку и погибали за счастье нынешних поколений. Не для того сложили головы, чтобы какая-то нечисть глумилась над их священным прахом.

Безусловно, наши ветераны должны быть примером для всех грядущих поколений. Нельзя растить «Иванов, не помнящих родства», это может обернуться страшной бедой. Поэтому, я считаю, надо больше и глубже изучать историю страны в школах и вузах, чтобы вооруженные знаниями молодые люди могли отличить правду ото лжи. Графоманы-хейтеры стремятся переписать историю, чтобы всеми неправдами заработать на этом если не материальный, то политический капитал.

Поправки, касающиеся исторической памяти, мы просто обязаны закрепить в Конституции. Не зря мои ровесники говорят: «Выстрели в прошлое из пистолета - будущее выстрелит в тебя из пушки». История должна преподносить не только горький опыт, выстраданный предыдущими поколениями, но и положительные примеры, из которых можно извлечь уроки на всю оставшуюся жизнь. И новая Конституция – документ, который дает нам и нашим детям право жить и радоваться.

Разумеется, 1 июля все мои ровесники, кому еще хватает сил, придут проголосовать за новую Конституцию. Те, кто уже по причине преклонных лет и слабого здоровья останется дома, проголосуют с помощью посредников. Мы – поколение дисциплинированных и законопослушных. Ввиду особенной обстановки – режима самоизоляции, все мы намерены в этот знаменательный день соблюдать необходимые меры безопасности, тем более, когда правительство и медики так заботятся о нашем здоровье.

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