Глеб Никитин и Марат Хуснуллин обсудили перспективы строительства дублера проспекта Гагарина и развития метро
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обсудили реализацию инфраструктурных проектов в регионе. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
В частности, разговор зашел о строительстве дороги-дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде. Новая дорога необходима для сбалансированного развития новых городских территорий, расположенных в районе деревни Ольгино, ЖК «Новини Smart City» и ЖК «Окский берег». Здесь планируется построить около пяти миллионов квадратных метров жилья, но для этого нужна соответствующая инфраструктура.
Марат Хуснуллин отметил, что региональные инициативы отличает высокий уровень проработки, и заявил, что считает возможным разработать на примере нашей области пилотный проект по привлечению инфраструктурных облигаций.
Глеб Никитин и Марат Хуснуллин также обсудили перспективы развития транспортной инфраструктуры. В частности, губернатор подчеркнул важность развития в Нижнем Новгороде метрополитена.
- Есть планы по развитию метро до станции «Сенная», где действует канатная дорога и возможно создание крупного пересадочного узла, а также до станции «Варя» с выходом к железнодорожной ветке, - рассказал Глеб Никитин.
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ИСТОЧНИК KP.RU