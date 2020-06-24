2020-06-24T13:10:38+03:00
Общество

Глеб Никитин и Марат Хуснуллин обсудили перспективы строительства дублера проспекта Гагарина и развития метро

Совещание состоялось 23 июня 2020 года
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обсудили реализацию инфраструктурных проектов в регионе. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В частности, разговор зашел о строительстве дороги-дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде. Новая дорога необходима для сбалансированного развития новых городских территорий, расположенных в районе деревни Ольгино, ЖК «Новини Smart City» и ЖК «Окский берег». Здесь планируется построить около пяти миллионов квадратных метров жилья, но для этого нужна соответствующая инфраструктура.

Марат Хуснуллин отметил, что региональные инициативы отличает высокий уровень проработки, и заявил, что считает возможным разработать на примере нашей области пилотный проект по привлечению инфраструктурных облигаций.

Глеб Никитин и Марат Хуснуллин также обсудили перспективы развития транспортной инфраструктуры. В частности, губернатор подчеркнул важность развития в Нижнем Новгороде метрополитена.

- Есть планы по развитию метро до станции «Сенная», где действует канатная дорога и возможно создание крупного пересадочного узла, а также до станции «Варя» с выходом к железнодорожной ветке, - рассказал Глеб Никитин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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