2020-06-24T12:22:35+03:00
Общество

Глеб Никитин: «Решения Владимира Путина значительно повлияют на ситуацию с орфанными заболеваниями»

Губернатор Нижегородской области прокомментировал обращение Президента к гражданам России
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что решения Президента РФ Владимира Путина окажут значительное влияние на ситуацию с орфанными заболеваниями, комментируя обращение главы государства к гражданам России. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Владимир Путин снова представил абсолютно конкретные меры по поддержке граждан и экономики в очень непростых условиях, а это именно то, чего ждут сейчас люди. Меня особенно воодушевила мера по направлению дополнительных средств на лечение детей с орфанными заболеваниями. Средств региональных бюджетов далеко не всегда хватает на то, чтобы обеспечить таким ребятам качественное лечение и закупить современные лекарства, - подчеркнул Глеб Никитин.

Глава региона также отметил важность мер поддержки семей с детьми и бизнеса, особенно IT-сферы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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