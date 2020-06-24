2020-06-24T11:35:28+03:00
Общество

Число умерших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 24 июня 2020 года выросло до 207 человек

За сутки скончались еще двое нижегородцев с Covid-19
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Коронавирусная инфекция в Нижегородской области продолжает уносить жизни. Так, по данным на утро среды, 24 июня 2020 года, общее число умерших от Covid-19 в регионе выросло до 207 человек, а за последние сутки от коронавируса умерли еще двое нижегородцев. Об этом свидетельствуют данные на сайте Стопкоронавирус.РФ.

Напомним, за прошедшие сутки коронавирус подтвердился еще у 207 человек, а общее количество заболевших достигло 16 197 человек. Выздоровели 9489 человек, за последние сутки из больниц были выписаны 517 пациентов.

Карантин по коронавирусу сейчас действует в трех населенных пунктах Нижегородской области: Павлове, Кулебаках и Дивееве. Несколько дней назад власти отметили, что ограничения также могут быть введены и в Дзержинске, но этот вопрос пока обсуждается в областном штабе по противодействию распространения коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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