2020-06-24T11:08:38+03:00
Общество

Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 24 июня 2020 года увеличилось почти до 9,5 тысячи человек

За последние сутки из больниц были выписаны 517 нижегородцев
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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По данным на утро среды, 24 июня 2020 года, 9489 жителей Нижегородской области выздоровели от коронавируса. Это составляет 58,6% от общего числа заразившихся коронавирусной инфекцией в регионе, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Только за последние сутки из больниц были выписаны 517 нижегородцев, переболевших Covid-19. При этом количество новых подтвержденных случаев коронавируса за последние сутки составило 207, а общее количество заболевших достигло 16 197 человек.

Отмечается, что около 5,6 тысячи заболевших нижегородцев находятся на амбулаторном лечении – это значит, что болезнь у них протекает бессимптомно или в легкой форме. Более 800 пациентов проходят лечение в больницах, еще девять человек находятся в обсерваторах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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