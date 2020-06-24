Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 24 июня 2020 года увеличилось почти до 9,5 тысячи человек
По данным на утро среды, 24 июня 2020 года, 9489 жителей Нижегородской области выздоровели от коронавируса. Это составляет 58,6% от общего числа заразившихся коронавирусной инфекцией в регионе, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Только за последние сутки из больниц были выписаны 517 нижегородцев, переболевших Covid-19. При этом количество новых подтвержденных случаев коронавируса за последние сутки составило 207, а общее количество заболевших достигло 16 197 человек.
Отмечается, что около 5,6 тысячи заболевших нижегородцев находятся на амбулаторном лечении – это значит, что болезнь у них протекает бессимптомно или в легкой форме. Более 800 пациентов проходят лечение в больницах, еще девять человек находятся в обсерваторах.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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