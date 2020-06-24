Голосование по поправкам в Конституцию на избирательных участках 1 июля: как это будет

24 Июнь 2020 2020-06-24T10:28:51+03:00

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1 июля 2020 года в России пройдет голосование по поправкам в Конституцию РФ. Оно будет иметь некоторые особенности, благодаря чему каждый сможет выбрать для себя оптимальный вариант голосования. Рассказываем, как жители Нижегородской области смогут проголосовать на избирательных участках в День голосования.

Классический способ голосования на избирательных участках также будет доступен, несмотря на то, что нижегородцам можно проголосовать и дистанционно. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой на участках будут приниматься все необходимые меры для обеспечения безопасности и бесконтактности избирателей. На входе всем участникам будут измерять температуру, выдавать маски, перчатки и одноразовые ручки. Наблюдатели, журналисты и члены избирательных комиссий также будут снабжены средствами индивидуальной защиты.

Стоит отметить, что ненадолго снять маски участникам голосования, возможно, все же придется – если это будет необходимо для сравнения с фотографией в паспорте. Но отдавать паспорт в чужие руки не понадобится – человек должен будет сам показать документ в развернутом виде, самостоятельно перелистав страницы. Кабинки будут расположены на безопасном расстоянии друг от друга, а ящики для голосования перед вскрытием продезинфицируют. Количество голосующих на избирательном участке должно составлять не более 8-12 человек в час.

ИСТОЧНИК KP.RU