2020-06-24T10:28:01+03:00
Общество

Онлайн-голосование по поправкам в Конституцию в Нижегородской области: как это будет

До общероссийского дня голосования избиратели смогут сделать выбор несколькими способами
Эльвира ОСИПОВА
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1 июля 2020 года в России пройдет голосование по поправкам в Конституцию РФ. Оно будет иметь некоторые особенности, благодаря чему каждый сможет выбрать для себя оптимальный вариант голосования. Рассказываем, как жители Нижегородской области смогут принять участие в голосовании.

До общероссийского дня голосования избиратели смогут сделать выбор несколькими способами. Сегодня расскажем еще об одном из них.

Дистанционное электронное голосование

Жителям Нижегородской области несказанно повезло – наряду с москвичами они смогут проголосовать дистанционно с помощью электронного сервиса. Прием заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании стартовал с 5 июня и продлится до 14:00 21 июня 2020 года. Все, что нужно для такого голосования – подтвержденная учетная запись на портале «Госуслуги». С помощью портала необходимо подать заявление, получить подтверждение и проголосовать.

Стоит отметить, что безопасность и тайна голосования будет обеспечена использованием технологии блокчейн. Вход на портал «Общероссийское голосование 2020» - www.2020og.ru будет осуществляться из личного кабинета на «Госуслугах» с помощью SMS-сообщения и защищенного пароля. Голосование будет проходить с 25 июня до 20:00 30 июня 2020 года.

По словам Эллы Памфиловой, главное достоинство такого голосования заключается в его бесконтактности. Кроме того, оно будет особенно удобно для тех, кто находится в режиме самоизоляции или уехал отдыхать на дачу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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