Голосование по поправкам в Конституцию через «мобильный избиратель»: как это будет

24 Июнь 2020 2020-06-24T10:27:05+03:00

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1 июля 2020 года в России пройдет голосование по поправкам в Конституцию РФ. Оно будет иметь некоторые особенности, благодаря чему каждый сможет выбрать для себя оптимальный вариант голосования. Рассказываем, как жители Нижегородской области смогут принять участие в голосовании.

До общероссийского дня голосования избиратели смогут сделать выбор несколькими способами. Сегодня расскажем еще об одном из них.

Голосование по месту нахождения («Мобильный избиратель»)

В ходе общероссийского голосования по традиции будет широко использоваться механизм голосования по месту нахождения «Мобильный избиратель». Это означает, что если гражданин не может проголосовать там, где он зарегистрирован по месту жительства, он может подать заявление о желании проголосовать по месту своего нахождения. Такое заявление можно подать с 5 июня до 14:00 21 июня 2020 года в любом отделении МФЦ, в территориальной избирательной комиссии или через портал «Госуслуги».

В заявлении нужно указать, на каком участке вам будет удобнее проголосовать. Выбрать его можно с помощью карты ТИК и УИК на сайте cikrf.ru или через цифровой сервис. Кроме того, можно проконсультироваться с оператором Информационно-справочного центра ЦИК России, позвонив по многоканальному номеру 8-800-200-00-20.

ИСТОЧНИК KP.RU