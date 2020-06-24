Детские лагеря Нижегородской области не откроются с 1 июля

24 Июнь 2020 2020-06-24T10:05:33+03:00

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Детские лагеря Нижегородской области не откроют свои двери для отдыхающих с 1 июля 2020 года, как планировалось ранее. Из-за коронавируса власти решили пока повременить с этим вопросом.

- Лучше говорить честно и открыто! С 1 июля открытия лагерей не будет. Обстановка не позволяет нам организовать работу сборных детских групп. Угроза здоровью детей и педагогов остаётся очень серьезной. Понимаю эмоции родителей. И положение самих лагерей, - написал на своей странице в своем «Инстаграм» министр образования Нижегородской области Сергей Злобин.

Однако это не означает, что лагеря не откроются совсем – чиновник добавил, что это возможно уже с 10 июля. Только сначала нужно будет убедиться, что ситуация стабилизировалась, и получить разрешение от специалистов регионального Роспотребнадзора.

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ИСТОЧНИК KP.RU