2020-06-24T09:42:43+03:00
Происшествия

В Дзержинске 16-летний подросток убил бывшего отчима, который оскорбил его мать

Инцидент произошел ночью 20 июня
Валерия ГРОМОВА
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Жестокое убийство произошло в Дзержинске в ночь на 20 июня 2020 года – там подросток напал на бывшего отчима, оскорбившего его мать. Инцидент произошел в жилом доме на Студенческой улице.

16-летний молодой человек пришел к 42-летнему мужчине в гости и припомнил, как тот месяц назад обозвал его мать, а затем несколько раз ударил его по голове. После этого подросток вытащил бывшего отчима на улицу и ударил ногой по затылку. Мужчина скончался на следующий день, а парень сбежал.

Вскоре подростка задержали. Следственный комитет возбудил в отношении него уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего» УК РФ.

Свою вину молодой человек уже признал – в ближайшее время ему изберут меру пресечения. Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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