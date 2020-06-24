Людмила Захарова: «Защита исторической правды – одна из важнейших поправок в Конституцию»

24 Июнь 2020 2020-06-24T09:23:19+03:00

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«Меняются времена, меняется страна, и неизбежно должны меняться законы. Конечно, я буду голосовать за поправки к Конституции», - говорит Людмила Захарова, директор Заволжского Дворца культуры.

- Среди наиболее важных я бы выделила поправку к статье 67, пункт третий - о защите исторической правды: «Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается». Прекрасно сформулировано! Считаю внесение такого дополнения в Конституцию крайне своевременным. Будучи историком по образованию и патриотом по зову души, не могу с сожалением не признать, что стремление «переписать историю» в нашем обществе существует. Так же как и недружественное нашей стране стремление уменьшить влияние России на ход мировой истории. Поэтому мы должны защищать историческую правду, в данном случае соприкасающуюся с идеологией. Скажу больше – в мире идет информационная война. Я пацифист и, конечно, против каких бы то ни было войн, но всем очевидно, что искажение исторических фактов наносит стране вред не меньший, чем многое другое. Поэтому данную поправку я поддерживаю особенно активно, - говорит Людмила Захарова.

- В той же статье 67 отмечу дополнение к пункту первому: «Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности». Будучи решительным противником любых проявлений сепаратизма, я – за недопустимость действий, нарушающих целостность Российской Федерации. Страна должна быть единой, сильной, целостной, без расшатывающих ее изнутри движений и группировок. В стране должна быть сохранена историческая память. Это основа. Если эти два условия – защита исторической правды и территориальной целостности страны - будут закреплены в Конституции, только уже ради этого стоит менять прежнюю редакцию Основного закона, чтобы он был максимально приближен к сегодняшним реалиям, - считает Людмила Захарова.

ИСТОЧНИК KP.RU