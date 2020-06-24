2020-06-24T09:09:27+03:00
Общество

Крупнейший в Нижегородской области тепличный комплекс построят на Бору к концу года

Это позволит вдвое увеличить производство тепличных огурцов и томатов
Валерия ГРОМОВА
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На Бору ведутся работы по строительству крупнейшего в Нижегородской области тепличного комплекса, благодаря которому производство огурцов и томатов в регионе увеличится вдвое. В проект вложено более пяти миллиардов рублей, сообщает пресс-служба облправительства.

В настоящее время Нижегородской область не обеспечивает себя полностью тепличными овощами, а в холодное время года зависит от поставок из других регионов.

- Нам действительно важно увеличить собственное производство огурцов и томатов закрытого грунта, потому что это снизит риск роста цен на них зимой. На прилавках нижегородских магазинов станет больше свежих, качественных овощей, - подчеркнул первый заместитель губернатора Евгений Люлин.

В новом комплексе будет создано порядка 250 новых рабочих мест. Он будет занимать площадь в 17,3 га. Во всех теплицах установят современную систему досветки и автоматизированный контроль микроклимата и роста растений. Планируется, что за год там будут собирать более 14 тысяч тонн огурцов и 3,5 тысячи тонн томатов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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