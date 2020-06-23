2020-06-23T21:08:11+03:00
Общество

Очаг аварийности будет ликвидирован в Кстовском районе

За два года на этом участке произошло 15 ДТП, в которых два человека погибли и 26 получили ранения
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Очаг аварийности будет ликвидирован на трассе М-7 «Волга» в Кстовском районе Нижегородской области. Для этого на 432 километре федеральной трассы будет изменена схема движения. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород.

Согласно информации, с 14 июля будет закрыт разворот через разрыв в барьерном ограждении в районе поста ДПС. На участке будут установлены соответствующие знаки, нанесена разметка, а разрыв ликвидирован. Теперь развернуться в сторону Казани водители смогут через развязку на 431 километре, а в сторону Нижнего Новгорода – на 435 километре.

Это поможет ликвидировать очаг аварийности, где за 2017-2019 годы произошло 15 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли два человека и еще 26 получили ранения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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