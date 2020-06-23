Торговый центр продается в Нижнем Новгороде за 606 миллионов рублей

23 Июнь 2020 2020-06-23T20:18:54+03:00

Здание выставлено на продажу уже не в первый раз

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Торговый центр «Чкалов» выставлен на продажу в Нижнем Новгороде. Соответствующее объявление появилось на сайте Avito.

Согласно информации, собственник предлагает купить у него торговый объект площадью 4329 метров за 606 миллионов и 4 тысячи рублей. Здание имеет пять этажей, внутри имеются два лифта, эскалаторы, собственная котельная. Торговый центр оборудован системами вентилирования, видеонаблюдения и пожаротушения.

- Никаких вложений капитала не требуется, с основными арендаторами подписаны долгосрочные договоры аренды, - уверяет собственник здания.

Кстати, ранее ТЦ «Чкалов» уже пытались продать. Это было в 2018 году, и цена тогда составляла те же 606 миллионов и 4 тысячи рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU