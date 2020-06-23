24 июня центр Нижнего Новгорода будет перекрыт: полный список улиц

23 Июнь 2020 2020-06-23T18:30:49+03:00

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В среду, 24 июня 2020 года, в Нижнем Новгороде состоится Марш Победы, перенесенный из-за пандемии коронавируса. Хотя пик заболеваемости в регионе, вероятно, уже прошел, власти предпочли не рисковать и сделали мероприятие закрытым – посмотреть Марш Победы нижегородцы смогут только по телевизору.

Но, тем не менее, для проведения мероприятия в городе придется перекрыть целый ряд центральных улиц, а также Канавинский мост. При этом оставлять припаркованные автомобили в зоне полного перекрытия движения тоже не стоит – все они будут эвакуированы. Департамент транспорта и связи призывает водителей быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

«Комсомольская правда» - Нижний Новгород» приводит полный список перекрытых улиц 24 июня 2020 года. Ограничения будут действовать с 04:00 до 13:00.

Итак, движение транспорта будет прекращено по Нижневолжской набережной, улице Рождественской, Зеленскому съезду (на участке от улицы Широкой до Коромысловой башни Нижегородского Кремля), улице Черниговской (на участке от Благовещенской площади до пересечения с переулком Мельничный), улицах Красной Слободы и Широкой, Георгиевскому, Казанскому съездам, Похвалинскому съезду (на участке от Благовещенской площади до пересечения с улицей Ярославской), Канавинскому мосту, набережной Гребного канала (на участке от Казанского съезда до дома №110А по улице Слобода Печеры), Верхневолжской набережной, площади Минина и Пожарского (на участке от памятника В. Чкалова до улицы Минина).

ИСТОЧНИК KP.RU