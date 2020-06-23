11 нижегородцев получат звания «Почетный гражданин»
Звание «Почетный гражданин города Нижнего Новгорода» присвоено 11 нижегородцам – соответствующее решение было принято на заседании городской думы во вторник, 23 июня 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба гордумы.
Восемь из 11 удостоенных почетного звания – ветераны Великой Отечественной войны: Виталий Федорович Волков, Леонид Степанович Жуков, Федор Герасимович Мочкаев, Владимир Алексеевич Герасимов, Нина Михайловна Конькова, Анатолий Михайлович Ларин, Борис Петрович Луканов и Евгений Иванович Макаров.
Кроме того, звания «Почетный гражданин города Нижнего Новгорода» будут удостоены директор школы №91 Игорь Богданов, сопредседатель правления НРО БФ «Земля Нижегородская» Валерий Камальдинов и главный врач больницы №13 Александр Разумовский.
Удостоверения и знаки отличия будут вручены в день празднования Дня города, а имена удостоившихся высокого звания внесены в Книгу Почета Нижнего Новгорода.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!
Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU