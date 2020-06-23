11 нижегородцев получат звания «Почетный гражданин»

23 Июнь 2020 2020-06-23T17:35:17+03:00

Восемь из них – ветераны Великой Отечественной войны

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Звание «Почетный гражданин города Нижнего Новгорода» присвоено 11 нижегородцам – соответствующее решение было принято на заседании городской думы во вторник, 23 июня 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба гордумы.

Восемь из 11 удостоенных почетного звания – ветераны Великой Отечественной войны: Виталий Федорович Волков, Леонид Степанович Жуков, Федор Герасимович Мочкаев, Владимир Алексеевич Герасимов, Нина Михайловна Конькова, Анатолий Михайлович Ларин, Борис Петрович Луканов и Евгений Иванович Макаров.

Кроме того, звания «Почетный гражданин города Нижнего Новгорода» будут удостоены директор школы №91 Игорь Богданов, сопредседатель правления НРО БФ «Земля Нижегородская» Валерий Камальдинов и главный врач больницы №13 Александр Разумовский.

Удостоверения и знаки отличия будут вручены в день празднования Дня города, а имена удостоившихся высокого звания внесены в Книгу Почета Нижнего Новгорода.

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