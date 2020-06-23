Новая структура нижегородской мэрии утверждена гордумой

23 Июнь 2020 2020-06-23T17:07:03+03:00

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Городская дума Нижнего Новгорода на заседании во вторник, 23 июня 2020 года, утвердила новую структуру администрации Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба гордумы.

Теперь в структуре администрации предусмотрено два первых заместителя главы города, один из которых будет исполнять полномочия первого лица во время его отсутствие. Общее же количество заместителей главы города при этом сокращается с семи до пяти человек.

Сокращается и количество отраслевых, или функциональных, органов в структуре администрации – вместо 28 их теперь будет 24. В частности, будут объединены департамент инвестполитики и внешнеэкономических связей и департамент предпринимательства и туризма, а также департамент транспорта и департамент дорожного хозяйства.

Главы районных администраций по-прежнему будут непосредственно подчиняться главе города.

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ИСТОЧНИК KP.RU